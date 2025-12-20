Fornovo via Matteotti resta chiusa al traffico Il sindaco | Prima la sicurezza
Fornovo. Proseguono senza sosta le operazioni di messa in sicurezza dell’edificio via Matteotti dopo il crollo che ha riguardato la parte di muratura superiore avvenuto nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 dicembre. Un cedimento che, fortunatamente, non ha provocato feriti, essendosi verificato in un orario con scarso passaggio di persone e veicoli, ma che, di fatto, continua ad avere pesanti ripercussioni sulla viabilità del centro storico. Via Matteotti è infatti l’asse che taglia in due il centro del paese, costeggiando la piazza del municipio e la chiesa, e proprio lungo questo tratto restano in vigore chiusure e deviazioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
