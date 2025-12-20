Fornovo. Proseguono senza sosta le operazioni di messa in sicurezza dell’edificio via Matteotti dopo il crollo che ha riguardato la parte di muratura superiore avvenuto nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 dicembre. Un cedimento che, fortunatamente, non ha provocato feriti, essendosi verificato in un orario con scarso passaggio di persone e veicoli, ma che, di fatto, continua ad avere pesanti ripercussioni sulla viabilità del centro storico. Via Matteotti è infatti l’asse che taglia in due il centro del paese, costeggiando la piazza del municipio e la chiesa, e proprio lungo questo tratto restano in vigore chiusure e deviazioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Via Marignano chiusa al traffico per oltre un mese, al clou i lavori per la messa in sicurezza della frana

Leggi anche: Fornovo, crolla una porzione di muratura di un edificio di via Matteotti. A maggio a cedere fu il tetto

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Fornovo, via Matteotti resta chiusa al traffico. Il sindaco: Prima la sicurezza; Crolla una porzione di tetto, chiusa la centrale via Matteotti.

Fornovo, via Matteotti resta chiusa al traffico. Il sindaco: “Prima la sicurezza” - I lavori proseguono dopo il crollo di una porzione di muratura, con deviazioni e rallentamenti che complicano la circolazione nel centro storico ... bergamonews.it