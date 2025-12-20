Formazioni ufficiali Juventus Roma, le scelte dei due tecnici per il match dell’Allianz Stadium, valido per la sedicesima giornata di Serie A Alle 20.45, all’Allianz Stadium di Torino, va in scena Juventus Roma, match valido per la sedicesima giornata di Serie A 20252026. Sono state annunciate le formazioni ufficiali del match. Queste le scelte dei . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Juventus Roma, le scelte dei due tecnici per il match della sedicesima giornata di Serie A

Leggi anche: Formazioni Ufficiali Roma Midtjylland, le scelte dei due tecnici per il match della quinta giornata di Europa League

Leggi anche: Formazioni ufficiali Napoli Juventus, le scelte dei due tecnici per la sfida della 14a giornata di Serie A

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Juventus-Roma: le probabili formazioni e dove vederla in tv; Juventus-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming su Sky o DAZN: orario e formazioni; Serie A | Le formazioni ufficiali di Bologna-Juventus; Calcio Live: le formazioni ufficiali di Lazio-Cremonese, stasera Juve-Roma.

Juve-Roma, diretta: formazioni ufficiali e risultato in tempo reale. Spalletti-Gasperini, duello Champions - I bianconeri sono in cerca di conferme, dopo la vittoria contro il Bologna, per continuare a scalare la classifica ... msn.com