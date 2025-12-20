Formazioni confermate per lo scontro della Liga

Le formazioni ufficiali per il prossimo match di Liga sono state confermate. Il Real Madrid si prepara ad affrontare il Siviglia, con l’obiettivo di evitare la terza sconfitta interna consecutiva. La partita si disputerà sabato, nel rispetto del calendario stagionale.

2025-12-20 21:05:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il Real Madrid punterà a evitare la terza sconfitta interna consecutiva quando affronterà il Siviglia nella Liga sabato. Le sconfitte casalinghe consecutive contro Celta Vigo e Manchester City questo mese hanno aumentato la pressione su Xabi Alonso, anche se le recenti vittorie esterne in trasferta ad Alaves e a Talavera in Copa del Rey ne hanno alleviato in parte. Ma il Real Madrid cercherà disperatamente di raddrizzare la nave in casa e portarsi a un punto dal Barcellona capolista della Liga. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

