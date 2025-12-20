È di nuovo tempo di derby. A distanza di pochi mesi dall’eliminazione in semifinale playoff, in una desolante Unieuro Arena a porte chiuse, Forlì tornerà ad ospitare i rivali di sempre di Rimini. Una sfida che negli ultimi tempi è diventata un vero e proprio ‘classico’ della serie A2. Al punto che, dal ritorno dei rivieraschi in seconda serie, tra Pallacanestro 2.015 e Rbr sono andate in scena ben dodici sfide ufficiali in appena tre stagioni, considerando campionato e Supercoppa di inizio stagione. Tra poche ore andrà in scena l’ennesimo capitolo, con i forlivesi che proveranno ad aggrapparsi a ciò che negli ultimi anni ha spesso fatto la differenza nei derby: il fattore campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forlì, serve un vero fattore campo. Davanti ai suoi tifosi, 6 derby vinti in 3 anni

