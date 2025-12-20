Un’avversaria nobile ma in difficoltà per chiudere, bene, il girone d’andata. Domani, alle 17.30, il Forlì scende in campo al Renato Curi, tana del Perugia. Dopo il successo di sabato sul Carpi (4-2) i galletti sono chiamati ad affrontare una rivale blasonata che per il momento si trova però, con 12 punti, in penultima posizione. Il club umbro, al terzo campionato di fila in C dopo la retrocessione dalla B 2022-23, è allenato dall’11ª giornata da Giovanni Tedesco, che ha preso il posto di Piero Braglia, a sua volta subentrato dopo sei turni a Vincenzo Cangialosi. Non cambiano, però, i risultati degli umbri, reduci da tre sconfitte: dopo il 2-1 casalingo sulla Vis Pesaro, di fine novembre, il Perugia ha lasciato l’intera posta alla Juventus Next Gen (1-0), alla Ternana nel derby in casa (1-2) e infine al Campobasso (1-0). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forlì, il blasone non conta. Perugia timido e in crisi

