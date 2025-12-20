Forbidden Fruit anticipazioni dal 22 al 27 dicembre 2025 | Dundar rapisce Zeynep e la costringe a sposarlo

© US Mediaset Momenti di alta tensione in arrivo a Forbidden Fruit. Deluso per essere stato lasciato a pochi passi dall’altare, Dundar rapisce Zeynep e, minacciando di fare del male alla madre Asuman e a tutti i suoi cari, la costringe a sposarlo. Una situazione che, fortunatamente, si risolve grazie all’intervento di Alihan, che riesce a trarre in salvo la sua amata. La prossima settimana Forbidden Fruit è in onda su Canale 5 da lunedì a mercoledì alle 14.15 e il sabato alle 14.45. E’ possibile seguire la dizi anche in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity. Forbidden Fruit, anticipazioni da lunedì 22 a sabato 27 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

