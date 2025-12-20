Forbidden fruit anticipazioni dal 22 al 24 dicembre | Dundar perde il controllo e rapisce Zeynep

Sarà una settimana particolare quella che si prospetta per i fans di Forbidden fruit. La soap turca andrà infatti in onda solo lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 dicembre su Canale 5, tre soli appuntamenti in daytime che però promettono di regalarci molti colpi di scena. Cosa accadrà? Scopriamo insieme le anticipazioni. Forbidden fruit, trame settimanali: Zeynep nei guai. Dundar e Zeynep avranno un nuovo confronto nelle prossime puntate Forbidden fruit. Stavolta però, il ragazzo non sarà affatto accondiscendente. Dopo essere stato abbandonato dalla donna sull’altare, Dundar avrà intenzione di vendicarsi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

