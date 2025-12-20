Nuovo appuntamento oggi – sabato 20 dicembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Zeynep e Alihan cercano una casa per andare a vivere insieme. Il padre di Yildiz, Mustafà, va da Halit per chiedere più soldi ma lui gli risponde che non ha intenzione di darglieli. Mustafà allora va da Yildiz raccontandole la sua versione della storia, ma lei capisce che si è avvicinato solo per interesse e non per affetto. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 113 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Forbidden fruit 2, replica puntata del 20 dicembre in streaming | Video Mediaset

Leggi anche: Forbidden fruit 2, replica puntata del 20 ottobre in streaming | Video Mediaset

Leggi anche: Forbidden fruit 2, replica puntata del 20 novembre in streaming | Video Mediaset

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Forbidden fruit 2, replica puntata del 13 dicembre in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 2, replica puntata del 15 dicembre in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 2 replica puntata del 15 dicembre in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 2, replica puntata del 10 dicembre in streaming | Video Mediaset.

Forbidden fruit 2, replica puntata del 19 dicembre in streaming | Video Mediaset0 - Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming ... superguidatv.it