Forbidden fruit 2 replica puntata del 20 dicembre in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – sabato 20 dicembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Zeynep e Alihan cercano una casa per andare a vivere insieme. Il padre di Yildiz, Mustafà, va da Halit per chiedere più soldi ma lui gli risponde che non ha intenzione di darglieli. Mustafà allora va da Yildiz raccontandole la sua versione della storia, ma lei capisce che si è avvicinato solo per interesse e non per affetto. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 113 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Da lunedì puntate più lunghe di nel periodo natalizio. Ecco cosa succederà nell'episodio del : -->> https://www.tvsoap.it/2025/12/forbidden-fruit-anticipazioni-22-dicembre-2025/ - facebook.com facebook
