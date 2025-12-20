Fondi ai Comuni del Vibonese il Movimento Indipendenza critica l’annuncio | Risorse rateizzate e di entità limitata
È polemica nel Vibonese dopo l’annuncio dello stanziamento di 19 milioni di euro destinati ai Comuni della provincia. A sollevarla è il Movimento Politico Nazionale Indipendenza, che in una nota firmata dal vice coordinatore provinciale Enzo Comerci esprime forti perplessità sulle modalità e sulla reale portata dell’intervento. Secondo quanto ricostruito dal movimento, l’annuncio è avvenuto nel corso di un incontro pubblico nella sala consiliare del Comune capoluogo, alla presenza di numerosi sindaci, amministratori locali e rappresentanti istituzionali. A illustrare il provvedimento è stato il deputato vibonese, attualmente presidente della Commissione Bilancio della Camera. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
