Fondazione Anna Mattioli di Parma tra i primi 20 del programma Italia dei giochi
La Fondazione Anna Mattioli tra sport, solidarietà e inclusione sociale. Lunedì 15 dicembre, nella affascinante cornice della Baita al 44esimo piano della Torre Allianz di Milano, si è svolta la cerimonia di premiazione dei progetti selezionati nell’ambito di “Italia dei Giochi”, programma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: milano-cortina 2026, fondazione anna mattioli tra i primi 20 progetti del programma “italia dei giochi”
Leggi anche: Minori, inaugurato a Parma il palazzo della Fondazione Anna Mattioli
milano-cortina 2026, fondazione anna mattioli tra i primi 20 progetti del programma “italia dei giochi”; TG News - Putin: “Disposti a negoziare su proposte 2024 ad Ucraina” …e molto altro (Video); milano-cortina 2026 fondazione anna mattioli tra i primi 20 progetti del programma italia dei giochi.
Fondazione Anna Mattioli di Parma tra i primi 20 del programma “Italia dei giochi” - L’8 gennaio a Parma evento pubblico della campagna “Entra in squadra anche tu”, in Piazza Ghiaia, in occasione del passaggio della Fiamma Olimpica. parmatoday.it
Parma, la Fondazione Anna Mattioli apre 'Il cantiere della solidarietà' - L'attore Massimiliano Gallo, l’Assessore alle Politiche Sociali Ettore Brianti e l’Assessora alla Rigenerazione Urbana Chiara Vernizzi ... adnkronos.com
"e-State con Anna, restate con noi". Parma, attivo il progetto della Fondazione "Anna Mattioli" per bambini affetti da patologie riconducibili all'autismo - State con Anna, restate con noi”, in linea con la sua importante e preziosa missione di cura dei bambini e nell’intento di offrire soluzioni concrete ai bisogni delle famiglie fragili con ... ilmessaggero.it
Continua il viaggio del lavoro di Anna Boghiguian ! Fondazione Arte CRT - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.