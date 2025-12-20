Florian Schieder non si accontenta | Bisogna andare ancora più forte per battere gli svizzeri

20 dic 2025

Florian Schieder centra il podio in Val Gardena, ed è una performance superba quella del quasi trentenne di Bolzano, un autentico regalo di compleanno anticipato nella discesa libera gardenese che lo ha consegnato alla storia di una settimana di grande costanza per il clan Italia. Queste le sue parole ai microfoni di Ettore Giovannelli per la Rai: “ Bellissimo così, bella gara. Anche di squadra. Ho visto che siamo davanti a lottare. Ovvio, c’è ancora da andare un po’ più veloce per battere gli svizzeri, però sono contento delle due discese su questa pista. Sono tanti quelli che conosco qui, spero rimanga così. 🔗 Leggi su Oasport.it

