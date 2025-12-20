Flavio Cobolli e Carlos Alcaraz si allenano insieme in Spagna | ‘penitenza’ per il romano

Ci si diverte a Murcia, anche per mettersi alle spalle le tante chiacchiere delle ultime ore. E’ un po’ questo lo spirito con cui Carlos Alcaraz e Flavio Cobolli stanno condividendo i loro allenamenti in Spagna, pensando alla ripresa della stagione del massimo circuito internazionale del tennis. L’iberico è finito sotto le luci dei riflettori dopo l’annuncio della separazione col suo coach storico, Juan Carlos Ferrero. Una rottura che ha alimentato non poche discussioni tra gli addetti ai lavori, specialmente in un momento così particolare dell’annata in cui si pianifica il lavoro annuale. Reduce da un 2025 in cui il funambolo spagnolo ha conquistato otto titoli, tra cui due Slam ( Roland Garros e US Open ), è tornato al primo posto del ranking mondiale e ha messo a referto un totale di 71 vittorie e solo 9 sconfitte, si vedrà quali saranno le conseguenze in campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

