Fiuggi truffa del finto assicuratore | denunciato 24enne residente a Napoli

20 dic 2025

La Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Fiuggi ha denunciato un uomo, residente a Napoli, con l’accusa di aver truffato una donna residente a Fiuggi.Nel particolare la vittima in sede denuncia riferiva di essere stata truffata da un finto assicuratore che, con raggiri e stratagemmi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

fiuggi truffa finto assicuratoreFiuggi, finto assicuratore denunciato: truffa con ricariche Postepay, la Polizia risale a un 24enne di Napoli - A Fiuggi la Polizia di Stato denuncia un 24enne di Napoli: avrebbe convinto una donna a fare due ricariche Postepay fingendosi assicuratore ... ilquotidianodellazio.it

