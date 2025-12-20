Fiuggi truffa del finto assicuratore | denunciato 24enne residente a Napoli
La Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Fiuggi ha denunciato un uomo, residente a Napoli, con l’accusa di aver truffato una donna residente a Fiuggi.Nel particolare la vittima in sede denuncia riferiva di essere stata truffata da un finto assicuratore che, con raggiri e stratagemmi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
