Firenze | va in pensione l’agente Egidio cavallo della polizia municipale

L’agente Egidio, cavallo della Polizia Municipale di Firenze, si appresta a concludere la sua attività dopo dieci anni di servizio. Durante questo periodo, ha svolto con dedizione e professionalità il suo ruolo, contribuendo alla sicurezza e alla presenza della polizia nelle aree della città. La sua esperienza rappresenta un esempio di impegno e collaborazione tra uomo e animale. Egidio conclude così il suo percorso, lasciando un ricordo positivo in molti.

L’agente Egidio va in pensione: da dieci anni faceva parte delle pattuglie della Polizia Municipale a cavallo di Firenze. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: va in pensione l’agente Egidio, cavallo della polizia municipale Leggi anche: Polizia Municipale, il comandante Paolo Bagnoli va in pensione Leggi anche: Giugliano piange Luigi Gargiulo, storico agente della Polizia Municipale Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Firenze, va in pensione il commissario Bruno Toma: 13 anni a capo della «Omicidi», nessun caso irrisolto. «L'investigatore è uno che corre» - Il primo agosto il commissario capo Bruno Toma, a capo della squadra Omicidi della ... corrierefiorentino.corriere.it CARNEVALE DI VIAREGGIO E FIRENZE DAL 21 AL 22 FEBBRAIO QUOTA DI PARTECIPAZIONE €.190/PERSONA LA QUOTA COMPRENDE VIAGGIO IN BUS GT SISTEMAZIONE IN HOTEL 4* TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE (PRANZO - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.