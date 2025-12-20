Firenze, 20 dicembre 2025 - Una serata all’insegna della convivialità e della solidarietà con la tradizionale Festa degli Auguri del Rotary Club Firenze Lorenzo il Magnifico, evento atteso tanto dai soci quanto dai numerosi ospiti e simpatizzanti presenti a Villa Viviani per celebrare lo spirito delle festività ma anche per ribadire l’impegno rotariano in progetti di carattere sociale e umano. L’atmosfera calorosa e di amicizia che ha caratterizzato l’incontro ha offerto l’occasione non solo per scambiarsi gli auguri, infatti, ma anche per riflettere sul ruolo concreto che una associazione come il Rotary può avere nel tessuto civile e solidale della città e della regione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, serata di solidarietà per Voa Voa del Rotary Lorenzo il Magnifico

Leggi anche: Ancora nessuno screening neonatale MLD, Voa Voa! e Nek: “La Regione rispetti la parola data a marzo"

Leggi anche: Firenze riabbraccia il Premio Lorenzo il Magnifico al Salone dei Cinquecento

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Firenze, serata di solidarietà per Voa Voa del Rotary Lorenzo il Magnifico - La cena degli auguri del Club rotariano fiorentino si è trasformata in un’occasione di impegno sociale che ha unito soci, ospiti e istituzioni ... lanazione.it