Il Natale dell’Istituto Comprensivo “Bonfigli“ di Corciano si è aperto all’insegna dello sport e della solidarietà grazie alla donazione di due canestri mobili da parte della Fip Umbria e di una fornitura di nuovi palloni messi a disposizione dalla Pallacanestro Ellera. Il materiale è stato consegnato al dirigente scolastico Daniele Gambacorta e al vicepreside Alessandro Speziali, andando a potenziare la dotazione del palasport di Ellera. Questa struttura rappresenta uno spazio vitale per le attività motorie degli alunni, fondamentale per incoraggiare la crescita educativa e la diffusione di sani stili di vita fin dalla giovane età attraverso il gioco e il movimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fip Umbria e Pallacanestro Ellera: dono “sportivo“ all’istituto Bonfigli

Leggi anche: Il Pianoscarano si trasferisce al campo sportivo dell'Ellera

Leggi anche: La Pallacanestro Forlì con l'Istituto oncologico romagnolo per la prevenzione dei tumori maschili

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Fip Umbria e Pallacanestro Ellera: dono “sportivo“ all’istituto Bonfigli; Sport, scuola e memoria per il Natale a Corciano; DR 2 Umbria: la Favl Viterbo fa 9/9. Don Bosco Gubbio, Ellera e Tiferno corsare. Bene Spello.

Fip Umbria e Pallacanestro Ellera: dono “sportivo“ all’istituto Bonfigli - Il Natale dell’Istituto Comprensivo “Bonfigli“ di Corciano si è aperto all’insegna dello sport e della solidarietà grazie alla donazione di due canestri mobili da parte della Fip Umbria e di una ... lanazione.it