Fip Umbria e Pallacanestro Ellera | dono sportivo all’istituto Bonfigli
Il Natale dell’Istituto Comprensivo “Bonfigli“ di Corciano si è aperto all’insegna dello sport e della solidarietà grazie alla donazione di due canestri mobili da parte della Fip Umbria e di una fornitura di nuovi palloni messi a disposizione dalla Pallacanestro Ellera. Il materiale è stato consegnato al dirigente scolastico Daniele Gambacorta e al vicepreside Alessandro Speziali, andando a potenziare la dotazione del palasport di Ellera. Questa struttura rappresenta uno spazio vitale per le attività motorie degli alunni, fondamentale per incoraggiare la crescita educativa e la diffusione di sani stili di vita fin dalla giovane età attraverso il gioco e il movimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Il Pianoscarano si trasferisce al campo sportivo dell'Ellera
Leggi anche: La Pallacanestro Forlì con l'Istituto oncologico romagnolo per la prevenzione dei tumori maschili
Fip Umbria e Pallacanestro Ellera: dono “sportivo“ all’istituto Bonfigli; Sport, scuola e memoria per il Natale a Corciano; DR 2 Umbria: la Favl Viterbo fa 9/9. Don Bosco Gubbio, Ellera e Tiferno corsare. Bene Spello.
Fip Umbria e Pallacanestro Ellera: dono “sportivo“ all’istituto Bonfigli - Il Natale dell’Istituto Comprensivo “Bonfigli“ di Corciano si è aperto all’insegna dello sport e della solidarietà grazie alla donazione di due canestri mobili da parte della Fip Umbria e di una ... lanazione.it
Sport, scuola e memoria per il Natale a Corciano - nel segno dello sport e del ricordo di Giorgio Piselli NewTuscia – CORCIANO – Un Natale all’insegna ... newtuscia.it
DR 1 Coppa Umbria, buon esordio per il Fratta Umbertide contro la Pallacanestro Ellera - Umbertide: Sierini, Ragni 7, Pelloni 6, Crispoltoni M. basketmarche.it
Entra nel vivo la competizione di pallacanestro in Umbria, riservata alle categorie Under 13, Esordienti, Aquilotti, Scoiattoli e Pulcini In bocca al lupo a tutte le squadre partecipanti per i prossimi impegni #PGS #Po - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.