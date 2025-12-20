Fiorentina tifosi | Club e squadra imbarazzanti noi gli unici a non mollare E poi | Ferrari vada via Commisso trovi rimedi o venda

La tifoseria organizzata della Fiorentina ha diffuso un comunicato in cui critica duramente la proprietà e la gestione del club, alla vigilia della partita con l'Udinese. Le parole sono ferme, con richiami alla necessità di cambiare rotta e un invito a Ferrari a dimettersi. La situazione resta complessa e aperta a ulteriori sviluppi, lasciando intendere che la tifoseria non intende arrendersi.

Durissimo comunicato della tifoseria organizzata viola, alla vigilia della partita con l'Udinese, contro la proprietà della Fiorentina, rappresentata da Rocco Commisso, con riferimenti specifici e un invito rivolto all'attuale direttore generale del club, Alessandro Ferrari, a dimettersi L'articolo proviene da Firenze Post.

