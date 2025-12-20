Fiorentina scossa in dirigenza | Paratici in pole per rilanciare il progetto viola
La crisi della Fiorentina non è più soltanto una questione di campo. Zero vittorie dopo quindici giornate, appena sei punti in classifica e un ultimo posto che pesa come un macigno: numeri che raccontano un avvio di stagione disastroso e che stanno spingendo il club a interrogarsi in profondità sul proprio futuro. La sfida contro l’Udinese, in programma domenica alle 18, assume i contorni di uno snodo decisivo, soprattutto per la posizione di Paolo Vanoli, già fortemente in discussione dopo il recente ko europeo contro il Losanna. Ma mentre il presente resta appeso ai risultati, a Firenze si guarda anche oltre, provando a intervenire sull’organizzazione societaria. 🔗 Leggi su Como1907news.com
Fiorentina a caccia di un nuovo dirigente, contatti avviati con Paratici. La situazione - La Fiorentina continua nella ricerca di soluzioni per provare a uscire dal momento nerissimo in cui si è infilata e dal quale non riesce davvero.
Anche Paratici in corsa per entrare nella dirigenza viola: l'indiscrezione di Lady Radio - La Fiorentina continua a pensare all'inserimento di un nuovo dirigente nell'organigramma della società, che possa aiutare il club e la squadra ad uscire da questo lungo momento ...
Fiorentina, contatti con Paratici: pronti cinque anni di contratto come Head of Football - L'ultima novità porta al nome e al profilo di Fabio Paratici, recentemente reinserito nel quadro dirigenziale del Tottenham ed ex di Juventus e Sampdoria, che ora sembra essere l'idea maggiormente di ...
@NickCecca: "Vedo tante cose negative in una stagione devastante, se la #Fiorentina continua cosi la Serie B non è più uno spettro ma una realtà, c'è bisogno di una scossa in società. Se c'è un uomo che può tentare di salvare la Fiorentina è #Giuntoli"
Paolo Vanoli lo sa bene: a gennaio la Fiorentina cambierà qualcosa. Serve una scossa per provare a uscire da un momento che ha dell'assurdo e provare la missione salvezza
