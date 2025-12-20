La crisi della Fiorentina non è più soltanto una questione di campo. Zero vittorie dopo quindici giornate, appena sei punti in classifica e un ultimo posto che pesa come un macigno: numeri che raccontano un avvio di stagione disastroso e che stanno spingendo il club a interrogarsi in profondità sul proprio futuro. La sfida contro l’Udinese, in programma domenica alle 18, assume i contorni di uno snodo decisivo, soprattutto per la posizione di Paolo Vanoli, già fortemente in discussione dopo il recente ko europeo contro il Losanna. Ma mentre il presente resta appeso ai risultati, a Firenze si guarda anche oltre, provando a intervenire sull’organizzazione societaria. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Fiorentina, scossa in dirigenza: Paratici in pole per rilanciare il progetto viola

Leggi anche: Mainz-Fiorentina, tocca a Galloppa rilanciare i viola: il pronostico

Leggi anche: Magonza-Fiorentina, tocca a Galloppa rilanciare i viola: il pronostico

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Fiorentina a caccia di un nuovo dirigente, contatti avviati con Paratici. La situazione - La Fiorentina continua nella ricerca di soluzioni per provare a uscire dal momento nerissimo in cui si è infilata e dal quale non riesce davvero. tuttomercatoweb.com