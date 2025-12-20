Fiorentina scossa in dirigenza | Paratici in pole per rilanciare il progetto viola

La Fiorentina si trova a fronteggiare una difficile fase di crisi, con risultati deludenti e una posizione di classifica critica. La dirigenza sta valutando diverse opzioni per risollevare le sorti del club, con Fabio Paratici in prima fila come possibile figura di riferimento per rilanciare il progetto viola. La situazione richiede decisioni strategiche per invertire la rotta e ristabilire stabilità.

La crisi della Fiorentina non è più soltanto una questione di campo. Zero vittorie dopo quindici giornate, appena sei punti in classifica e un ultimo posto che pesa come un macigno: numeri che raccontano un avvio di stagione disastroso e che stanno spingendo il club a interrogarsi in profondità sul proprio futuro. La sfida contro l'Udinese, in programma domenica alle 18, assume i contorni di uno snodo decisivo, soprattutto per la posizione di Paolo Vanoli, già fortemente in discussione dopo il recente ko europeo contro il Losanna. Ma mentre il presente resta appeso ai risultati, a Firenze si guarda anche oltre, provando a intervenire sull'organizzazione societaria.

