Fiorentina, la Fiesole ora alza i toni. Duro comunicato dei tifosi: “Noi non molliamo, via tutti”. Firenze, 20 dicembre 2025 – Alla vigilia di una protesta in programma domani, la tifoseria viola annuncia azioni di dissenso e invita alla riflessione. La manifestazione, prevista prima della partita contro l’Udinese, rappresenta un momento significativo nel rapporto tra i supporter e la società. La situazione resta sotto osservazione e si attende una risposta delle parti coinvolte.

Firenze, 20 dicembre 2025 – Alla vigilia di una protesta storica che andrà in scena domani (domenica 21 dicembre) - con la Fiesole che resterà vuota per i primi venti minuti della partita contro l’Udinese per la quale sono attesi circa 18.000 spettatori - gli ultras viola hanno deciso di rompere il silenzio e mettere sul tavolo tutto quel che non va nella stagione della Fiorentina. La Fiesole ha tuonato con un comunicato diffuso in serata via social. «Abbiamo provato tutto: il sostegno incondizionato, la via diplomatica, i suggerimenti. Abbiamo provato a pungolare l’orgoglio. Non è cambiato nulla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

