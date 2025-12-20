Fiorentina in crisi e Marotta può approfittarne | occhi su un calciatore viola

Inter News 24 La grave crisi della Fiorentina può spingere l’Inter ad approfittarne. La società nerazzurra infatti sembra avere gli occhi su un calciatore gigliato. La Fiorentina, attualmente fanalino di coda della Serie A, si prepara a un mercato di gennaio drastico per evitare la retrocessione. Secondo Sport Mediaset, i viola potrebbero privarsi di pedine fondamentali. Tra i partenti certi figura Edin Dzeko, l’esperto centravanti bosniaco maestro nel gioco di sponda, ma il vero scossone riguarda Moise Kean. Il giovane bomber della Nazionale italiana, noto per la sua esplosività atletica, è finito nel mirino del Barcellona; il club toscano valuta la cessione immediata per evitare una svalutazione in caso di discesa in Serie B. 🔗 Leggi su Internews24.com

