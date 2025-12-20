Fiorentina | arriva Fabio Paratici Il direttore sportivo firmerà un contratto di 5 anni Per salvare la baracca

La Fiorentina annuncia l’ingaggio di Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo, con un contratto di cinque anni. La scelta mira a rafforzare la squadra e a migliorare la gestione complessiva, nel tentativo di invertire un trend negativo e di evitare la retrocessione. Alla fine, la blindatissima dirigenza della Fiorentina sembra pronta ad accogliere una nuova guida. È un tentativo di salvare una barca che sta affondando per evitare, se è ancora possibile, la retrocessione in serie B.

Alla fine, la blindatissima dirigenza della Fiorentina sembra pronta ad accogliere una nuova guida. E' un tentativo di salvare una barca che sta affondando per evitare, se è ancora possibile, la retrocessione in serie B. La società viola sembra vicina a chiudere l'accordo con Fabio Paratici come nuovo responsabile dell'area tecnica

Fiorentina-Paratici, trattativa che entra nel vivo: il dirigente ha già dato il suo benestare - Arrivano segnali sempre più chiari e concreti riguardo il possibile ingresso di Fabio Paratici all’interno della dirigenza della Fiorentina. tuttomercatoweb.com

Fiorentina, Paratici sempre più vicino: pronto un contratto per quattro stagioni e mezza - Fabio Paratici, salvo colpi di scena, assumerà il ruolo di direttore dell'area tecnica della Fiorentina. tuttomercatoweb.com

CLAMOROSO FIORENTINA: ARRIVA PARATICI #Paratici #Fiorentina #Milan #Calciomercato #SerieA #Moretto #ViolaNews - facebook.com facebook

Cade ancora la Fiorentina Arriva la contestazione della curva al triplice fischio #Fiorentina #SerieAEnilive #DAZN x.com

