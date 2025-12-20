Finti carabinieri derubano anziani Arrestati dai ’veri’ militari
Due truffatori arrestati. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sassuolo e Modena, con il supporto dei colleghi di Savignano sul Panaro, nel corso dei servizi finalizzati al contrasto dei reati predatori, hanno arrestato un 39enne e una 22enne di origine campana responsabili di una truffa aggravata consumata in danno di una coppia di anziani, residenti a Zola Predosa, nel bolognese. I fatti risalgono a martedi, quando i militari hanno individuato, a Maranello, un’autovettura i cui occupanti si erano resi autori di due tentativi di truffa ai danni di anziani. Le indicazioni fornite dalle vittime hanno permesso ai Carabinieri di individuare i due truffatori, poi pedinati fino a Zola Predosa dove hanno raggirato una coppia di anziani con l’espediente, ormai noto, del ‘finto maresciallo’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
