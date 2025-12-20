Finanziaria tensioni nella maggioranza Lo sfogo di Galvagno in chat | Non sono disposto a ricevere odio da alcuni colleghi
«E' chiaro che dopo questa finanziaria, qualora non volessimo andare a casa prima, chiederò un serio confronto perché io non sono più disposto a perdere del tempo per fare incassare gli altri e per di più ricevere l’odio gratuito di alcuni colleghi». E’ la chiosa finale di un messaggio inviato ieri sera via chat, al culmine della tensione nella maggioranza, dal presidente dell’Ars Gaetano. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Finanziaria, tensioni nella maggioranza. Lo sfogo di Galvagno in chat: "Non sono disposto a ricevere odio da alcuni colleghi" - "Questa finanziaria mi è arrivata con 134 articoli non condivisi minimamente con me. gazzettadelsud.it
Dopo la pacifica approvazione delle prime tre norme della finanziaria, dopo un paio di accantonamenti... - Dopo la pacifica approvazione delle prime tre norme della finanziaria, dopo un paio di accantonamenti... msn.com
Manovra, vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Meloni vede Tajani e Salvini. Giorgetti: in arrivo coperture per le imprese - Dopo le tensioni con la Lega al Senato in merito al passo indietro sulle proposte previdenziali, la premier convoca un incontro d’urgenza con i vicepremier e i tecnici del Mef. milanofinanza.it
La mattanza finale su Finanziaria, con il ritorno del @matteosalvinimi furioso e la fatica da Giobbe del ministro Giorgetti è un brutto Capodanno per la premier @GiorgiaMeloni dopo un 2025 che l'ha vista avanti alle opposizioni. Con le manovre EU da errore M x.com
