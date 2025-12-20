Finanziaria tensioni nella maggioranza Lo sfogo di Galvagno in chat | Non sono disposto a ricevere odio da alcuni colleghi

«E' chiaro che dopo questa finanziaria, qualora non volessimo andare a casa prima, chiederò un serio confronto perché io non sono più disposto a perdere del tempo per fare incassare gli altri e per di più ricevere l’odio gratuito di alcuni colleghi». E’ la chiosa finale di un messaggio inviato ieri sera via chat, al culmine della tensione nella maggioranza, dal presidente dell’Ars Gaetano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

