Puntata numero due del nostro racconto dei primi 25 anni di questo secolo che si chiudono fra pochi giorni. Sabato 5 dicembre vi abbiamo proposto le considerazioni emerse lato geoeconomia e lato asset allocation, mentre oggicondivideremo con voi la parte sui mercati finanziari e quella sull’evoluzione del settore della gestione del risparmio in Italia. Ecco gli aspetti principali emersi dalla nostra ricerca lato mercati finanziari:? Anzitutto c’è un vincitore assoluto di questi 25 anni a livello di performance che è l’oro. 1400% e più di rendimento batte qualsiasi altra asset class by far visto che secondo c’è il Nasdaq, e quindi la tecnologia americana, con un +600% e a seguire i Mercati azionari emergenti (+500%). 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Finanza globale: bilancio di un quarto di secolo

Leggi anche: Finanza globale: bilancio di un quarto di secolo

Leggi anche: Il Science + Fiction festeggia un quarto di secolo con 50 anteprime

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Spread sceso a 67 punti, toccati i livelli pre-Lehman. Leo apre a nuovi interventi fiscali per il ceto medio: «Margini per il taglio Irpef».

Finanza globale: bilancio di un quarto di secolo - Fra poche settimane si chiudono i primi 25 anni di questo secolo (nonché di questo millennio); abbiamo pensato che fosse il momento buono per provare a fare un sunto di quanto successo a livello ... panorama.it

Post Edited: Meloni al Consiglio europeo: l’Italia tra Ucraina, finanza e commercio globale x.com

La Lazio al Nasdaq: tra simbolo globale e speranza concreta Non sono un tecnico della finanza, e probabilmente non lo è la maggior parte dei tifosi della Lazio. Non sappiamo con certezza dove porterà, né se e quando questa operazione potrà tradursi in be - facebook.com facebook