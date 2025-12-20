Finals badminton Hangzhou Christo Popov è l’unico europeo a raggiungere una finale

Penultima giornata di gare per le Finals di badminton, competizione che si sta svolgendo ad Hangzhou in Cina. È tempo di semifinali per stabilire quali saranno le sfide che designeranno i vincitori delle diverse categorie curioso notare come il francese Christo Popov sia l’unico europeo ad aver raggiunto una finale, nel singolare maschile. Il francese Christo Popov impiega poco meno di un’ora per entrare in finale. Il transalpino stronca la resistenza del giapponese Kodai Naraoka 21-19 21-8. Saranno due outsider a giocarsi la sfida per il titolo di domani. Nella seconda semifinale il cinese Shi Yu Qi s’impone 21-16 21-13 sul tailandese Kunlavut Vitidsarn, prima testa di serie. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it

