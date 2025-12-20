Finalisti di X Factor e dj set di Rtl sono pronti a portare musica e intrattenimento in piazza Brà per il tradizionale evento di Capodanno. Un’occasione per salutare l’anno appena trascorso in compagnia, con momenti di svago e condivisione. Torna l’appuntamento del Capodanno in piazza Brà con il format tanto atteso dai più giovani e non solo.

Torna l'appuntamento del Capodanno in piazza Brà con il format tanto atteso dai più giovani e non solo. Il concerto in programma il 31 dicembre promosso dal Comune di Verona, in collaborazione con Fondazione Arena di Verona e Arena di Verona Srl, sarà animato e trasmesso in diretta. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Finalisti di X Factor e dj set di Rtl per accendere il Capodanno in piazza Brà

Capodanno in piazza Bra con RTL 102.5 e i finalisti di X Factor; Il Capodanno in Bra firmato Rtl con le stelle di X Factor: programma e protagonisti.

