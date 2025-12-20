Finalissima di Ballando con le stelle | stasera sabato 20 dicembre il gran finale su Rai 1

Stasera, sabato 20 dicembre, va in onda su Rai 1 la finalissima di Ballando con le stelle, giunta alla ventesima edizione. La serata concluderà il percorso dei concorrenti e vedrà la partecipazione di ospiti d’onore. Questa puntata rappresenta il momento culminante del talent di danza condotto da Milly Carlucci. ABBONATI A DAYITALIANEWS Per rimanere aggiornato su tutti gli eventi della serata.

La serata decisiva e gli ospiti d'onore. Questa sera, sabato 20 dicembre, andrà in onda l' ultima puntata della ventesima edizione di Ballando con le stelle, il popolare programma di danza condotto da Milly Carlucci. L'appuntamento è su Rai 1 alle 21.25, quando verrà proclamata la coppia vincitrice di questa stagione. Nel corso della finalissima sono attesi ospiti d'onore importanti: il cantante Riccardo Cocciante, che eseguirà alcuni dei suoi brani più celebri tra cui Era già tutto previsto e Zingara, e Lucio Corsi, che proporrà il suo nuovo singolo Notte di Natale. Le sfide, gli spareggi e i concorrenti in gara.

