Tempo di lettura: 3 minuti “ L’Alta Velocità può essere davvero una manna dal cielo per i territori attraversati tra cui il Salernitano, ma senza una metropolitana interna sarà tutto inutile per far vivere e non abbandonare questa terra. Perché una grande infrastruttura da sola non favorisce lo sviluppo nel tempo ma va accompagnata, e lo ripeto, da una metropolitana territoriale che in appoggio all’Alta Velocità può essere la chiave di sviluppo per tutte le comunità”. Parole dettate da Massimo Sannino, segretario regionale della Filca Cisl intervenuto a Capaccio Paestum al consiglio provinciale del sindacato nel Salernitano guidato da Giuseppe Marchesano che nel suo intervento ha sottolineato: “ Molte opere non sono state cantierizzate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Filca Cisl, la proposta di Sannino: “Con l’Alta velocità una metropolitana interna”

