Figlio dell’ex rettore vince il concorso da solo e diventa prof a 33 anni Crisanti | Da sempre fanno i bandi ad personam Vi spiego come i ricercatori gonfiano le pubblicazioni

«Sono anni che dico che il metodo di reclutamento universitario italiano è radicalmente sbagliato, ogni concorso è fatto su misura per qualcuno». Andrea Crisanti, microbiologo e docente all’università di Padova e all’Imperial College di Londra, oggi senatore del Partito Democratico, torna a denunciare le criticità del sistema accademico. In un post sui social, che riprende un suo discorso in Parlamento, Crisanti ribadisce la necessità di trasparenza nei bandi universitari, una battaglia che porta avanti da anni. La questione è tornata al centro del dibattito pubblico dopo il caso del concorso vinto da Riccardo Nocini, figlio dell’ex rettore dell’Università di Verona Pier Francesco Nocini. 🔗 Leggi su Open.online

