Figlio dell’ex rettore vince concorso da solo e diventa professore a 33 anni | polemica su Riccardo Nocini

20 dic 2025

Riccardo Nocini, 33 anni e figlio dell’ex rettore di Verona, ha vinto da unico candidato un concorso per professore ordinario di otorinolaringoiatria, scatenando polemiche e un esposto all’Anac per possibili favoritismi e violazione della legge 2402010. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

A 33 anni il figlio dell’ex rettore vince il concorso per professore ordinario protesta dei ricercatori | Sospetto di favoritismi accademici.

