In occasione della Fiera di Natale, in programma domani, l’amministrazione comunale e la Start hanno intensificato le corse in direzione centro delle linee 1C e 2A. Vista la concomitanza della partita casalinga dell’Ascoli Calcio, sono previste alcune variazioni nei percorsi. "Per evitare un traffico eccessivo in centro in una giornata che si annuncia molto partecipata – spiega il sindaco Marco Fioravanti – abbiamo deciso, in accordo con la Start, di aggiungere alcune corse. In questo modo vogliamo rendere più agevole la vita ai cittadini e valorizzare il trasporto pubblico, in un’ottica di sostenibilità e rispetto dell’ambiente". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fiera e partita dell’Ascoli, più autobus

Leggi anche: Ragazzi prendono a calci pensilina dell'autobus e la distruggono: la rabbia del sindaco di Ascoli Satriano

Leggi anche: Calciatore dell?Under 15 dell?Ascoli aggredito da un 23enne sambenedettese a Porto d'Ascoli. La madre: «Adesso ha paura»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

In occasione della partita della Virtus in Fiera, centinaia di sedicenti proPal hanno sfogato la loro frustrazione manifestando con fumogeni, botti e slogan #Bologna #SanDonatoSanVitale #BolognaFiera #palestina #tafferugli #palestine #VirtusBologna - facebook.com facebook