Pier Silvio Berlusconi ha un solo obiettivo per il 2026: continuare a dare del filo da torcere alla concorrente Rai. Di certo, con Gerry Scotti, Samira Lui e la loro Ruota della Fortuna. Il prime time, però, non è sufficiente. Per mantenere alto lo share, è necessario un ricco palinsesto della prima serata. I reality resteranno i protagonisti, ma non mancheranno neppure le fiction – versante sulla quale la rete nazionale ha da sempre la meglio. Tra grandi ritorni e qualche novità, tutte le fiction Mediaset in programma per il nuovo anno. Le Fiction Mediaset per il 2026. “Lo dico spesso: una delle cose migliori della Rai è proprio la quantità e qualità delle fiction” ha ammesso Pier Silvio Berlusconi di fronte alla stampa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiction Mediaset, le serie che vedremo nel 2026

Leggi anche: Le serie TV che vedremo su Sky a fine 2025 e nel 2026, da Gucci di Muccino a gli 883 e il remake di Love Bugs

Leggi anche: Trend di matrimonio, le decorazioni che vedremo nel 2026

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Palinsesti Mediaset 2026: l’Isola dei Famosi salta, repulisti Gf Vip, svolta su I Cesaroni 7; Finalmente abbiamo scoperto cosa pensa davvero Pier Silvio Berlusconi della tv (su molte altre cose); Da Grande Fratello Vip ai Cesaroni, le novità del palinsesto Mediaset; I film e le fiction Rai del 2026.

Fiction Mediaset, le serie che vedremo nel 2026 - Tutte le nuove fiction Mediaset che, seppur la data non sia stata annunciata, dovrebbero andare in onda nel 2026 ... dilei.it