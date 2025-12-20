Fico non piace in Campania è corsa a prendere la tessera di Forza Italia
"Boom di tesseramenti per Forza Italia in Campania. Oltre 16 mila iscritti, un dato che colloca la regione al primo posto nel Sud Italia per adesioni e che si affianca alla crescita elettorale registrata alle ultime elezioni regionali, con 100 mila voti in più rispetto al 2020". Numeri, si legge in una nota di Fi, che "consacrano la Campania come locomotiva del partito nel Mezzogiorno, con gli Azzurri attestati all'11 per cento". Da quando l'ex vicepresidente della Camera dei Deputati Roberto Fico è divenuto governatore con il sostegno di PDd e CinqueStelle, i partiti conservatori stanno assistendo ad una rinascita dei propri sostenitori. 🔗 Leggi su Iltempo.it
