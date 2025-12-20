Fico da lunedì confronti per la formazione trasparente della Giunta

Tempo di lettura: 2 minuti Una serie di incontri e confronti, a partire da lunedì, per “ un percorso trasparente per la formazione della Giunta”. Lo ha annunciato, in un post su Facebook, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico. “ I cittadini ci hanno conferito un mandato chiaro. Ci hanno chiesto un sistema sanitario più efficiente e accessibile, trasporti pubblici che facilitino il quotidiano di studenti, lavoratori, turisti e non lo ostacolino, ci hanno chiesto di sostenere chi vive un momento di difficoltà e deve sentire le istituzioni vicine. Ci hanno chiesto un ambiente tutelato, un territorio preservato, bonifiche, e di continuare sulla strada della rigenerazione urbana, come a Scampia – scrive Fico – Ci hanno chiesto di intervenire per contrastare le diseguaglianze sociali e garantire ai giovani la possibilità di costruire il loro presente qui, in Campania”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

