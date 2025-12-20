Fico | Da lunedì confronti per la formazione della Giunta
Da lunedì 22 dicembre ci saranno una serie di incontri per la formazione trasparente della Giunta regionale del neo presidente Roberto Fico. Il governatore affida ai social i suoi pensieri evidenziando quali sono le priorità programmatiche del suo mandato.“I cittadini ci hanno conferito un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Fico, da lunedì confronti per la formazione trasparente della Giunta
Leggi anche: Regione, Fico annuncia: da lunedì incontri per la formazione della giunta
Fico, da lunedì confronti per la formazione trasparente della Giunta - Una serie di incontri e confronti, a partire da lunedì, per "un percorso trasparente per la formazione della Giunta". ansa.it
De Magistris: Preoccupato per ritardo di Fico nella formazione della Giunta
Lunedì il debutto del nuovo consiglio regionale e della presidenza Fico - facebook.com facebook
Roberto Fico (@Roberto_Fico) / Posts / X x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.