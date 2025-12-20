Da lunedì 22 dicembre ci saranno una serie di incontri per la formazione trasparente della Giunta regionale del neo presidente Roberto Fico. Il governatore affida ai social i suoi pensieri evidenziando quali sono le priorità programmatiche del suo mandato.“I cittadini ci hanno conferito un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Fico: "Da lunedì confronti per la formazione della Giunta"

Leggi anche: Fico, da lunedì confronti per la formazione trasparente della Giunta

Leggi anche: Regione, Fico annuncia: da lunedì incontri per la formazione della giunta

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Fico, da lunedì confronti per la formazione trasparente della Giunta - Una serie di incontri e confronti, a partire da lunedì, per "un percorso trasparente per la formazione della Giunta". ansa.it