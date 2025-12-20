Feyenoord-Twente domenica 21 dicembre 2025 ore 14 | 30 | formazioni quote pronostici

Il Feyenoord è sotto pressione in vista della partita contro il Twente. Dopo l’eliminazione dalla Coppa d’Olanda per mano dell’Heerenveen non è più possibile negare che la squadra di Rotterdam stia attraversando un periodo difficile. Il PSV è ormai a +9 nella classifica di Eredivisie per cui sarà quasi impossibile andare a riprenderlo, anche se . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Classifica alla sedicesima. L'esito del Klassieker ha modificato le distanze nelle zone alte, con il PSV che prende il largo dal Feyenoord e l'Ajax che sale in terza posizione. Il NEC è ancora in zona coppe e ci si avvicina lentamente anche il Twente