Feyenoord-Twente domenica 21 dicembre 2025 ore 14 | 30 | formazioni quote pronostici
Il Feyenoord è sotto pressione in vista della partita contro il Twente. Dopo l’eliminazione dalla Coppa d’Olanda per mano dell’Heerenveen non è più possibile negare che la squadra di Rotterdam stia attraversando un periodo difficile. Il PSV è ormai a +9 nella classifica di Eredivisie per cui sarà quasi impossibile andare a riprenderlo, anche se . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Ajax-Feyenoord (domenica 14 dicembre 2025 ore 14:30): formazioni, quote, pronostici
Feyenoord-Twente: data, orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming; Pronostico Feyenoord-Twente 21 Dicembre 2025: 17ª Giornata di Eredivisie; Pronostico Feyenoord - Twente: 21 Dicembre 2025 ??.
Classifica alla sedicesima. L'esito del Klassieker ha modificato le distanze nelle zone alte, con il PSV che prende il largo dal Feyenoord e l'Ajax che sale in terza posizione. Il NEC è ancora in zona coppe e ci si avvicina lentamente anche il Twente; niente partit - facebook.com facebook
