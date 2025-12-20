Feto muore poco prima del parto sei indagati per omicidio colposo | L’ambulanza è arrivata dopo 45 minuti
Sarebbe dovuto nascere a fine novembre, ma è morto prima di venire al mondo. È accaduto a Lecce, dove una coppia ha perso il secondo figlio poco prima del parto. Sullo sfondo di questa tragedia, scrive la Repubblica, si addensano presunti ritardi dei soccorritori del 118 e valutazioni errate durante la gravidanza. La procura di Lecce ha così deciso di aprire un’inchiesta sulla morte del feto dopo la denuncia dei genitori. La coppia, residente a San Donato (un comune vicino a Lecce), chiede infatti di accertare se il decesso poteva essere in qualche modo evitato. Il ritardo nei soccorsi. Secondo quanto riferito dai genitori, la tragedia si è consumata a causa di un ritardo nei soccorsi. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Bologna, dottoressa muore dopo un’operazione: due indagati per omicidio colposo
Leggi anche: Muore poche ore dopo l'ingresso in carcere, 3 medici indagati per omicidio colposo
Morte del feto: il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato pienamente; Neonato muore in sala parto, indagati cinque sanitari per omicidio colposo; Bimbo nato morto all’ospedale “Perrino” di Brindisi: indagati tre medici e due ostetriche; Neonato muore in ospedale a Brindisi, cinque indagati: sono tre medici e due ostetriche.
Feto muore poco prima del parto, sei indagati per omicidio colposo: «L’ambulanza è arrivata dopo 45 minuti» - Tre ginecologhe e il personale del 118 sono sotto indagine dopo il decesso, avvenuto il 25 novembre, del secondo figlio di una coppia di San Donato (Lecce), che ha presentato una denuncia ... open.online
Muore in utero poco prima del parto, aperta inchiesta a Lecce: "Ambulanza arrivata dopo 45 minuti" - Sei indagati (tre ginecologhe e il personale del 118) dopo il decesso il 25 novembre del secondo figlio di una coppia di San Donato che ha sporto denuncia. msn.com
Feto muore poco prima del parto: sei indagati per omicidio colposo. «Soccorsi arrivati 45 minuti dopo la chiamata» - Nella denuncia viene ipotizzato anche un dubbio riferito alla datazione, probabilmente non corretta, dell’inizio della gravidanza ... msn.com
Napoli, Anna muore a 36 anni a causa di un feto morto in grembo: chiesti 2 anni per il medico | https://shorturl.at/QX8Ma - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.