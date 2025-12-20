Feto muore poco prima del parto sei indagati per omicidio colposo | L’ambulanza è arrivata dopo 45 minuti

Sarebbe dovuto nascere a fine novembre, ma è morto prima di venire al mondo. È accaduto a Lecce, dove una coppia ha perso il secondo figlio poco prima del parto. Sullo sfondo di questa tragedia, scrive la Repubblica, si addensano presunti ritardi dei soccorritori del 118 e valutazioni errate durante la gravidanza. La procura di Lecce ha così deciso di aprire un’inchiesta sulla morte del feto dopo la denuncia dei genitori. La coppia, residente a San Donato (un comune vicino a Lecce), chiede infatti di accertare se il decesso poteva essere in qualche modo evitato. Il ritardo nei soccorsi. Secondo quanto riferito dai genitori, la tragedia si è consumata a causa di un ritardo nei soccorsi. 🔗 Leggi su Open.online

