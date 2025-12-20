Feste di Natale e Capodanno il piano sicurezza del Comune | vietati dj set all' aperto stop ai fuochi d' artificio
Il Comune cerca di arginare il dilagante fenomeno dei botti e petardi esplosi per le vie della città e prepara il piano contro le feste e dj set ‘ad alto tasso alcolico’ all'esterno dei locali. L’amministrazione locale, in continuità con quanto avvenuto negli anni precedenti e in seguito a una. 🔗 Leggi su Baritoday.it
