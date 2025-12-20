Feste di fine anno e regali ai docenti | cosa prevede la legge e quando un dono può essere accettato
Con l’arrivo delle vacanze di Natale, in molte scuole si realizza iniziative di classe e raccolte fondi finalizzate all’acquisto di doni per gli insegnanti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Modificare foto e video con l'AI può costare fino a cinque anni di carcere, cosa prevede la nuova legge
Leggi anche: Alla fine in Grecia si potrà lavorare 13 ore al giorno. Cosa prevede la legge
Regali, ristoranti e vacanze, il Natale dei veronesi vale 431 milioni; Regali di Natale, idee e prodotti beauty per il make-up delle feste e non solo. FOTO; Natale, gli italiani destineranno quasi 600 euro per pranzi e regali. Crescono feste e viaggi; Natale da record a Verona: 431 milioni tra cibo, regali e feste.
Regali di Natale sotto i 100 euro: l’eleganza accessibile che conquista le Feste - Quando il clima natalizio entra nelle città e le vetrine si illuminano d’oro e di rosso, il desiderio di sorprendere con un dono speciale torna a farsi sentire. ilmessaggero.it
Regali, menu, addobbi per le feste Quanto spenderanno gli italiani? - Si parla di 8,7 miliardi di euro destinati ai regali, con una media di 204 euro a persona, circa il 20% in meno ris ... msn.com
Questi regali di Natale potrebbero essere i più graditi: puoi cucinarli proprio tu - A Natale, il cibo è sempre benaccetto, per cui se state pensando di fare regali commestibili fatti in casa sappiate che farete un dono gradito: i dolci vanno per la maggiore, ma anche i salati non van ... buonissimo.it
Buone feste da PIRO & SPINA! Ci avviciniamo alla fine di un anno intenso, che ci ha regalato tante soddisfazioni. Vi ricordiamo che mercoledì 24 dicembre il laboratorio farà orario continuato con chiusura alle 14, mentre resterà chiuso soltanto nelle giorn - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.