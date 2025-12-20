Feste da oltre mezzo milione a Foggia aggiunti 200mila euro per il Capodanno in piazza | Cifre da Roma e Milano
Lievitano di 230mila euro le spese per Natale e Capodanno in piazza a Foggia. Il Consiglio comunale, nella seduta di giovedì 18 dicembre, ha ratificato le variazioni al Bilancio di previsione 2025-2027 deliberate lo scorso 27 novembre dalla Giunta. Ed è con quelle variazioni apportate in via. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Feste, 19 milioni di italiani in viaggio - Il Viminale rafforza i controlli di sicurezza su concerti e mercatini di Natale ... rainews.it
Nel Lazio in arrivo oltre un milione e mezzo di turisti per le Feste - Ne accoglierà 1,2 milioni solo la Capitale, dove si spenderanno almeno 635 milioni di euro. rainews.it
Infortunio sul lavoro all’area feste, risarcimento da mezzo milione all’operaio in coma da 5 anni - Confermata in Appello la sentenza di condanna di primo grado per il datore di lavoro dell'operaio, il capocantiere, il manovratore e la Vavassori srl ... bergamonews.it
Colpo allo spaccio prima delle feste: oltre 100 kg di droga tolti dal mercato romano x.com
