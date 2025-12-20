Festa di Natale alla Rems Un panettone in dono
Una piccola festa di Natale ha portato qualche ora di serenità alla Rems di Volterra, dove gli operatori hanno organizzato un momento di incontro dedicato ai pazienti, ai medici e a un numero ristretto di ospiti esterni. L’iniziativa, pensata per rendere meno gravoso il periodo delle festività a chi vive in una condizione di fragilità e limitazione della libertà personale, si è svolta in un clima raccolto ma molto partecipato. Per l’occasione il garante dei detenuti di Volterra, avvocato Ezio Menzione, ha portato in dono un panettone per ciascuno dei 30 pazienti internati, omaggi messi a disposizione dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Festa di Natale alla Rems. Un panettone in dono.
Festa di Natale alla Rems. Un panettone in dono
