di Gianluca Sepe Un viaggio tutto italiano con il V8 nelle orecchie, il Cavallino sul muso e l’eleganza che solo le matite più fini di Maranello sanno racchiudere nelle forme di una berlinetta 2+. Ferrari Amalfi è questo e tanto altro, perché raccoglie sì l’eredità della Roma, raffinata sportiva che si è fatta largo oltre 5 anni fa nella gamma del marchio modenese lasciando subito il segno ma lo fa evolvendone anche i contatti e rendendoli ove possibile ancor più contemporanei. Nell’estetica appunto ma anche nella tecnica, perché se le linee contano, ciò che conta di più quando si stringe un volante con il Cavalino sopra è li piacere di guida. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ferrari Amalfi. Eleganza retrò e stile italiano

Leggi anche: Stile Ferrari. L’eleganza corre e sogna

Leggi anche: ???? Il Caschetto Anni ’20 di Linda Evangelista da Chanel: Eleganza Retrò e Effetto Anti-Age

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Ferrari Amalfi, eleganza e versatilità: la prova della nuova berlinetta del Cavallino - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ferrari Amalfi, eleganza e versatilità: la prova della nuova berlinetta del Cavallino ... tg24.sky.it