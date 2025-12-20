Fermato lungo l’autostrada del Sole trovato con un etto di hashish ed arrestato

Un controllo di routine ha consentito agli agenti della polizia stradale di Orvieto di portare a termine un’operazione lungo l’autostrada del Sole nei giorni scorsi. Fermato a bordo di un veicolo, un uomo è stato trovato in possesso di circa un etto di hashish ed è stato successivamente arrestato. L’intera operazione si inserisce nelle attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di droga sulle strade.

