Fermate Panigaglia La petizione online contro il rigassificatore Appello a Mattarella
Il Comitato per l’immediata dismissione del rigassificatore di Panigaglia ha lanciato una petizione online indirizzata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Governo Meloni e alle principali autorità locali, chiedendo la dismissione immediata dell’impianto. La raccolta firme ha già ottenuto 350 sottoscrizioni, riaccendendo così i riflettori sul caso ‘Panigaglia’. Ieri all’incontro organizzato dal Comitato al Concept Bob Coworking sono intervenuti il portavoce Fabio Ratto, il responsabile della comunicazione Flavio Cavallini, l’avvocato Maurizio Sergi, che per il Comitato segue a titolo gratuito l’esposto presentato alla Procura della Repubblica della Spezia e l’ingegner Vittorio Gasparini, autore del libro ‘Panigaglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
