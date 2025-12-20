fentanyl sedici casi in emilia romagna ecco il piano della regione per contrastarlo

In Emilia-Romagna la presenza del Fentanyl è ancora molto limitata, ma la Giunta ha messo a punto un piano strategico nel caso di diffusione del potente oppioide sul territorio regionale. Il documento è stato approvato nell'ultima seduta e prevede il coinvolgimento a più livelli di tutte le. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Cosa sta succedendo con il fentanyl in Italia - Alla conferenza stampa, che si è svolta a Palazzo Chigi, hanno preso parte il ministro degli Affari esteri e vicepremier Antonio Tajani (Forza Italia); il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano; ... wired.it

Fentanyl, è allerta in Italia per la 'droga degli zombie'. Mantovano: "Attenti al dark web" - La droga sintetica Fentanyl, detta anche "degli zombie", è già un problema sociale negli Stati Uniti, mentre in Italia resta per ora una osservata speciale. rainews.it