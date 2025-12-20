Rinascita Doccia e la Toscana protagoniste a Guidonia (Roma) dove si è svolto il secondo stage della Rappresentativa Nazionale Under 20 femminile. Manifestazione riservata alle calciatrici tesserate per club del centro Italia. Dopo la prima uscita a Montichiari del 10 dicembre, 43 ragazze classe dal 2006 al 2010, sono state convocate dal tecnico Marco Canestro, e si sono ritrovate per questo secondo appuntamento. Erano presenti ben 13 ragazze toscane, e precisamente: Vittoria Cappelletti e Viola Fabbrizzi (Rinascita Doccia), Martina Sedda e Ginevra Fiaschetti (Casolese), Carlotta Martinelli (Orange Pistoiese), Giulia Storti e Patrizia Bertolini (Carrarese), Nina Lonzi (Livorno), Maria Matilde Biondi (Folgor Marlia), Chiara Bottai, Silvia Cannavò, Adriana D’Amelio e Asia Aliotta (Pisa). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Femminile. Doccia, quante atlete nell’U20 azzurra

Il big match dell'ottava giornata di Eccellenza Femminile tra Rinascita Doccia e Prato Social Club si chiude col successo delle ospiti che espugnano il "Biagiotti" con un secco 0 - 2. Dopo una prima frazione tutto sommato equilibrata e senza particolari sussulti l - facebook.com facebook