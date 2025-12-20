Federico Bernardeschi l'infortunio alla clavicola è serio | stop lungo e tempi di recupero
Il centrocampista del Bologna ha subito una frattura angolata della clavicola della spalla sinistra. Bernardeschi salterà almeno tredici partite, tra campionato e coppe. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Gli esami cui è stato sottoposto Federico #Bernardeschi hanno evidenziato una frattura angolata della clavicola sinistra. Verrà sottoposto a intervento martedì a Bologna: i tempi di recupero previsti sono di circa 6 settimane. : #BolognaFC #calcio x.com
Le condizioni di Bernardeschi Federico Bernardeschi è stato sostituito nel corso del primo tempo a causa di un trauma alla clavicola sinistra. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Un vero peccato, stava giocando benissimo. - facebook.com facebook
