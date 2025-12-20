Federico Bernardeschi l'infortunio alla clavicola è serio | stop lungo e tempi di recupero

Il centrocampista del Bologna ha subito una frattura angolata della clavicola della spalla sinistra. Bernardeschi salterà almeno tredici partite, tra campionato e coppe. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il Bologna perde Bernardeschi: frattura della clavicola. I tempi di recupero - L'attaccante sarò operato martedì dopo l'infortunio rimediato contro l'Inter, durante la semifinale di Supercoppa ... corrieredellosport.it