Federico Bendinelli Campa | Quella foto di Ayrton Senna mi ha toccato il cuore

All’interno della mostra per i 140 anni del Carlino, il ricordo a cui è più legato Federico Bendinelli, presidente di Campa, è il pannello dedicato alla scomparsa di Ayrton Senna, avvenuta sul tracciato di Imola il primo maggio 1994. Bendinelli, infatti, dal 1978 al 2006, è stato al vertice della Sagis, società che ha gestito l’autodromo di Imola. “Un’immagine, quella di Ayrton, che mi ha colpito in modo particolare. È stato un momento intenso della mia vita”, racconta Bendinelli. Una collaborazione con la carta stampata che prosegue da anni, poi Bendinelli ricorda l’ex direttore del Carlino (dal ’55 al ’68) e premier, Giovanni Spadolini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

