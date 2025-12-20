Federico Barba | Ho marcato Messi e Cristiano Ronaldo ma tremavo quando nella Roma toccavo Totti

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Federico Barba si è raccontato in un'intervista a Fanpage tra aneddoti e curiosità. Il difensore ex Como, oggi in Indonesia, ha parlato anche del suo periodo alla Roma: "Un paio di volte ho rischiato pure di infortunare Totti in allenamento. Ho tremato dopo averlo toccato". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

